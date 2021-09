Auf allen Kreisliga-Spielplätzen jubeln die Hausherren

Plus Beim 3:0 über Burgheim zeigt der BC Aichach eine starke Leistung. Griesbeckerzell setzt sich mit 2:0 gegen Adelzhausen durch. SSV Alsmoos-Petersdorf gelingt ein 4:1.

Das gibt’s ganz bestimmt nicht jedes Wochenende. Diesmal gewannen die Hausherren in der Fußball-Kreisliga Ost alle acht Partien.