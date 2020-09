22:45 Uhr

Fußball-Kreisliga: Bei Dasing muss ein Feldspieler ins Tor

Weil alle Dasinger Torhüter krank oder verletzt waren, musste Feldspieler Maximilian Kanzler in der Kreisliga-Partie gegen den BC Rinnenthal 70 Minuten das Tor hüten. Danach wurde er abgelöst. Er musste in dieser Zeit dreimal hinter sich greifen.

Plus Beim Aufsteiger sind alle Keeper verletzt oder krank. Tabellenführer Aichach holt nur einen Punkt in Untermaxfeld. Warum der Griesbeckerzeller Re-Start ausfiel.

Tabellenführer BC Aichach hat beim Re-Start in der Fußball-Kreisliga Ost nur einen Punkt in Untermaxfeld ergattert. Verfolger TSV Pöttmes war am Sonntag im Pokal aktiv und konnte daher keinen Boden gut machen. Auch Alsmoos-Petersdorf musste sich mit einem Zähler begnügen.

TSG Untermaxfeld - BC Aichach 2:2

In der Anfangsphase entwickelte sich auf dem Sportplatz der TSG ein schnelles und kampfbetontes Spiel mit leichten Feldvorteilen und Chancenplus der Gäste aus Aichach. In der 18. Minute fiel das 0:1 für den BCA durch Christian Wagner nach einem Freistoß. Ein weiterer Treffer für die Gäste fand wegen eines Offensivfouls keine Anerkennung. Ein Konter der TSG konnte von den Aichachern nur mit einem Foul auf Höhe der 16-Meter-Linie gestoppt werden. Den Freistoß durch Marco Veitinger verwandelte Daniel Eisenhofer im Nachschuss zum 1:1. In der 65. Minute gingen die Mösler mit 2:1 in Führung. Nach einem weiten Abschlag von Torwart Andreas Beck verwandelte Marco Veitinger volley aus 20 Metern unhaltbar. Der Ausgleich fiel in der Nachspielzeit nach Unstimmigkeiten in der Abwehr der TSG. Torschütze war Marcus Wehren. (gut)

SC Griesbeckerzell - DJK Langenmosen verlegt

Nichts war’s für diese beiden Mannschaften mit der Fortsetzung der Kreisliga-Saison. Das Spiel wurde auf den 25. Oktober verlegt. Wie der Pressesprecher der DJK Langenmosen, Rainer Hora, auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte, gibt es bei der DJK einen Corona-Verdachtsfall. Wie Hora berichtete, hat sich ein Spieler testen lassen und bekommt sein Ergebnis frühestens am Montag. Deshalb musste das Spiel kurzfristig abgesagt werden. Der Trainer des SC Griesbeckerzell, Matthias Kefer, erfuhr am Samstag von der Verlegung. „Wir hätten natürlich liebend gerne Fußball gespielt, aber die Gesundheit aller geht vor“, sagte Kefer. Er hofft, dass sein Team nun kommendes Wochenende in Dasing loslegen kann. (ull)

TSV Burgheim - SSV Alsmoos-Petersdorf 2:2

Die junge Truppe des TSV kam gut ins Spiel und hielt stark dagegen, sodass sich die Offensiv-Maschinerie um Rückkehrer Stefan Simonovic beim SSV nur selten in Szene setzen konnte. Wie aus dem Nichts kam die Gästeführung zustande. Im Anschluss an eine Ecke stand Maximilian Tyroller frei und köpfte gekonnt ins lange Eck. Nachdem Schlüter einen Freistoß zu kurz abwehrte, staubte Florian Bobinger zum 0:2 ab. Die Gäste verloren kurz vor der Pause Tyroller mit Gelb-Rot. Lukas Biber köpfte einen Verteidiger an und der Ball kullerte zum 1:2 ins Tor (48.). Ein paar Minuten später folgte der schönste Angriff. Mathias Heckel lupfte die Kugel auf Luca Manhart und der schob zum Ausgleich ins lange Eck. Dann gab es für die Heimelf Gelb-Rot wegen Ballwegschlagens (Biber). (sta)

BC Rinnenthal - TSV Dasing 4:1

„Es war das erwartet schwere Heimspiel nach der langen Pause“, fasste BCR-Abteilungsleiter Thomas Losinger die Derby-Partie kurz zusammen. Er sah vor dem Wechsel seine Elf sehr zerfahren: „Da kam überhaupt kein Spielfluss zustande“, so Losinger. Quasi der erste Angriff über die rechte Außenbahn, als Neuzugang Michael Fuchs den Dasingern Tobias Jedlicka und Johannes Rummel einmal entwischte, führte zur Führung. Die Hereingabe des Ex-Meringers drückte Julian Büchler mit der Sohle ins Dasinger Gehäuse. Feldspieler Maximilian Kanzler, der für die verletzten und erkrankten Dasinger Keeper die Torwarthandschuhe überstreifen musste, hatte keine Abwehrchance. TSV-Coach Jürgen Schmid: „Bei allen Vorgeschichten bin ich auf das Auftreten meiner Jungs stolz.“ Schmid versuchte, kurzfristig die Partie zu verlegen. Losinger: „Dasing hat uns kurz nach zwölf darüber informiert, und das ist halt bei allen Vorlaufarbeiten zu kurzfristig.“ Dasing stellte sich der Herausforderung mit einem Feldspieler als Keeper. Schmid war nicht erfreut, „dass man in Rinnenthal Fairplay anscheinend nicht kennt“. Er hätte eine Unterbrechung erwartet, als sich Fabio Gastl verletzte. Benedikt Engl machte den Sieg der Heimelf mit dem 4:1 perfekt. (r.r)

