Fußball-Kreisliga: Alsmoos-Petersdorf fertigt Adelzhausen ab

Plus Der SSV Alsmoos-Petersdorf verpasst dem Absteiger aus der Bezirksliga, dem BC Adelzhausen, eine 1:6-Heimschlappe. Der BC Aichach lässt beim 5:1 in Langenmosen nichts anbrennen.

Der SSV Alsmoos-Petersdorf hat das Landkreis-Derby in der Fußball-Kreisliga Ost beim BC Adelzhausen klar gewonnen. Zwei weitere Teams aus dem Landkreisnorden feierten am Sonntag Auswärtssiege.