Fußball-Kreisliga

22:15 Uhr

Fußball-Kreisliga Ost: Griesbeckerzell dreht Spiel in Thierhaupten

Auch das Ziehen des Thierhaupteners Magnus Herb (am Boden) am Trikot des Zellers Marius Kefer kann den Gästespieler und sein Team nicht stoppen. Griesbeckerzell präsentierte sich nach einem Durchhänger in den Vorwochen wieder in toller Form und ging nach einem 0:1-Rückstand noch als klarer Sieger vom Platz.

Plus Der SC Griesbeckerzell feiert einen 5:1-Auswärtssieg. Der SSV Alsmoos-Petersdorf setzt sich in Rennertshofen mit 2:1 durch. Der BC Aichach holt in Friedberg einen Punkt.

Von Johann Eibl

Mit einem Kraftakt feierte der SC Griesbeckerzell in der Fußball-Kreisliga Ost einen 5:1-Erfolg in Thierhaupten. Dabei drehten die Gäste das Spiel nach einem 0:1-Rückstand. Auch Adelzhausen feierte einen hohen Auswärtssieg. Alsmoos-Petersdorf machte mit einem Sieg in Rennertshofen Boden auf Tabellenführer Rain II gut. Der BC Aichach musste sich beim TSV Friedberg mit einem Punkt begnügen. Die Partie des TSV Dasing wurde verschoben.

