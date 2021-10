Keiner kann Torjäger Matthias Benesch bremsen

Plus Beim 4:0-Heimsieg über Thierhaupten verbessert sich der Torjäger des SSV Alsmoos-Petersdorf auf 13 Saisontreffer. BC Aichach feiert schon wieder einen 5:1-Sieg auswärts. Klare Angelegenheit für den SC Griesbeckerzell

An der Spitze der Fußball-Kreisliga Ost gab es diesmal keine wesentlichen Veränderungen. Die Topteams holten jeweils drei Punkte.