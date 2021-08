Kreisliga Ost: Griesbeckerzell gewinnt Stadtderby gegen Aichach

Griesbeckerzell fertigt den BC Aichach mit 5:0 ab. Adelzhausen vergibt dritten Sieg. Alsmoos-Petersdorf hadert mit dem Schiri. Dasing dreht nach der Pause auf.

Die englische Woche zum Auftakt der Fußball-Kreisliga Ost ist beendet. Kein Team aus dem Landkreis Aichach-Friedberg startete mit drei Siegen in die Saison.

Dasing – Untermaxfeld 3:1

Mit einem 3:1-Heimsieg schloss der TSV Dasing die englische Auftaktwoche ab. „Zwei Siege und eine knappe Pleite in Aichach“, damit können wir durchaus zufrieden sein“, war TSV-Coach Jürgen Schmid angesichts vieler Ausfälle voll des Lobes für seine junge Truppe. Auch bei hochsommerlichen Temperaturen am Samstagnachmittag auf der Dasinger Sportanlage steckte der TSV gegen die TSG Untermaxfeld die Personalnot gut weg. Zumal Schmids Sohn David mit einer schwerwiegenden Ellbogenverletzung kurzfristig nicht mitwirken konnte und Simon Gilg nach zehn Minuten mit einer Oberschenkelzerrung vom Feld musste. Untermaxfeld um Coach Wolfgang Rückel war zwar mit zwei Siegen im Gepäck angereist, aber ohne Trikot-Oberteile. Erst unmittelbar vor dem Anpfiff wurden diese nachgeliefert. TSV-Schlussmann Max Stahler musste in Hälfte eins zwei Distanzschüsse von André Ruf und Thomas Edler abwehren. Erst nach der Pause kam Dasing richtig ins Spiel. Gabriel Ögünc wirbelte über die rechte Außenbahn und erzielte die Führung mit einem satten Flachschuss (53.). Als Ögünc den freien Florian Higl herrlich bediente, erhöhte dieser auf 2:0 (66.). Patrick Molnar krönte seine starke Vorstellung mit dem 3:0 für die Schmid-Elf (73.). Den Untermaxfelder Ehrentreffer erzielte Michael Beck (81.). (r.r)

Adelzhausen – Langenmosen 2:2

Eine Partie auf Augenhöhe lieferten sich der BC Adelzhausen und die DJK Langenmosen. Beide Mannschaften gingen vom Mittwoch mit einem Sieg im Rücken ins Spiel. Es dauerte allerdings bis zur 35. Minute, ehe ein erster Treffer bejubelt werden konnte, und zwar auf Gästeseite. Michael Baierl traf zum 0:1. Adelzhausen gelang jedoch noch vor der Pause der Ausgleich. Michael Guggumos erzielte das 1:1. In der zweiten Halbzeit brachte Christoph Mahl die Gastgeber per Kopf verdient mit 2:1 in Führung (66.). Doch Adelzhausen ließ sich den Sieg noch aus der Hand nehmen, als Stefan Kellner nach einer Ecke zum 2:2-Ausgleich traf (86.). (ull)

Alsmoos-Petersdorf – TSV Friedberg 0:3

Gegen den bis dato sieglosen TSV Friedberg musste der SSV Alsmoos-Petersdorf seine erste Saisonniederlage einstecken. Entsprechend enttäuscht waren die Gastgeber. Zudem haderten sie mit Schiedsrichter Stefan Asam, der den Petersdorfer Spielertrainer Björn Wohlrab nach einem Foul bereits in der 6. Minute vom Platz stellte und auf Strafstoß für Friedberg entschied. „Eine viel zu harte Entscheidung“, kommentierte Petersdorfs Sportlicher Leiter Frank Echter. Der Friedberger Marcel Pietruska verwandelte zum 1:0 für die Gäste. In Überzahl kam der TSV zu weiteren guten Chancen. Timo Baur spielte über links Pietruska frei und der schoss zum 2:0 ein (20.). In der zweiten Hälfte musste das Spiel wegen starken Regens 40 Minuten unterbrochen werden. Danach stellte Lukas Glück mit einem Weitschuss den 3:0-Endstand her. Auf SSV-Seite vergaben Daniel Ungelenke und Thomas Braunmüller vielversprechende Möglichkeiten. (ull)

Griesbeckerzell – BC Aichach 5:0

Mit einer starken Leistung haben die Zeller den BCA im Aichacher Stadtderby klar geschlagen. Wie SCG-Abteilungsleiter Benedikt Oswald schilderte, überrumpelte Zell die Gäste, als Manuel Schweizer in der 5. Minute zum 1:0 traf. Nur drei Minuten später stand es 2:0. Simon Reiner hatte sich auf rechts durchgesetzt und wollte in die Mitte passen, als der Aichacher Markus Winkler den Ball ins eigene Tor lenkte. Kurz nach der Pause fiel die Vorentscheidung, als Nico Ertl zum 3:0 traf (48.). Tobias Huber (73.) und erneut Ertl (86.) sorgten für den 5:0-Endstand. Laut Oswald erspielte sich Aichach zwar einige Chancen, keine davon sei aber zwingend gewesen. In der 83. Minute musste Winkler nach einem Handspiel mit Gelb-Rot vom Platz. (ull)