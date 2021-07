Mering strauchelt

Während MSV Fehlstart hinlegt, läuft es bei Aufsteiger Gersthofen. Ehekirchen rettet Punkt im Derby

Nördlingen legte als Erster den Respekt ab. Dabei half auch das frühe 0:1 durch Julian Bosch nach 17 Spielminuten. Der Wirkungstreffer saß, denn nur wenig später lief der nächste Nördlinger Konter, den Simon Gruber über die Linie drückte. Sofort schickte Abazi seine Ersatzspieler zum Warmmachen. Nach rund einer halben Stunde reagierte der MSV. Lukas Krebold und Burhan Bytyqi mussten den Platz verlassen. Jeton Abazi und Harald Kerber sollten für neuen Schwung sorgen. Doch zunächst war wieder Nördlingen am Drücker. Nach einer unübersichtlichen Situation im MSV-Strafraum nach einer Ecke entschied der Unparteiische auf Handelfmeter, den Michael Meyer sicher verwandelte. Viel Gegenwehr gab es aufseiten der Hausherren nicht. Kurz vor der Pause hätte Abazi beinahe nach einem Konter verkürzt, wäre nicht noch ein Nördlinger Bein in die Schussbahn gekommen. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste die erste Chance, doch Julian Baumann entschärfte den Kopfball aus kurzer Distanz nach einer Ecke. Nördlingen blieb spielbestimmend und kam durch Ebelings Eigentor sogar noch zum vierten Treffer. (sry-)

Aufsteiger TSV Gersthofen ist perfekt in die Saison gestartet. Nach dem 2:0-Sieg beim TSV Olching haben die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann nach zwei Spielen sechs Punkte auf dem Konto und noch kein Gegentor kassiert. Ibrahim Neziri, schon zum Auftakt beim 1:0 gegen den SV Mering der überragende Akteur, konnte sich diesmal mit einem Treffer zum frühen 1:0 (15.) belohnen. Er nutzte den ersten Fehler der Olchinger Abwehr gnadenlos aus. Nico Baumeister hatte danach die größte Chance auf ein weiteres Tor. Ansonsten eher mühsames Mittelfeldgeplänkel. Nachdem Oktay Yavuz kurz nach der Pause einen Foulelfmeter zum 2:0 verwandelt hatte, spielte der TSV das Ding nach Hause und steht nun mit sechs Punkten da. (oli)

Die verdiente FCE-Führung erzielte Christoph Hollinger nach einer Flanke von Nico Ledl mit dem Kopf (30.). Doch der VfR antwortete prompt. Erst köpfte Fabian Scharbatke an den Innenpfosten, setzte nach und bediente Julian Mayr, der zum 1:1 einschoss (33.). Damit waren zwei Ex-Ehekirchener am Ausgleich beteiligt. Mayr war zusammen mit Maximilian Jahner und Sebastian Rutkowski, die im Sommer vom FCE nach Neuburg gewechselt waren, vor dem Anpfiff offiziell verabschiedet worden. Nachdem Christoph Hollinger nach Wiederanpfiff das Außennetz getroffen hatte (47.), ging der VfR in Führung. Maximilian Eberwein köpfte nach einer Ecke zum 1:2 ein (50.). Ehekirchen reagierte wütend auf den Rückstand und kam zu zahlreichen Abschlüssen. Doch Julian Hollinger schoss vorbei (63.) und köpfte Mayr in die Arme (64.). Dann parierte der VfR-Schlussmann einen Gewaltschuss von Ledl (65.) und einen Kopfball von Christoph Hollinger (74.). Dazwischen hätte indes Scharbatke die Partie entscheiden können, als er aus kurzer Distanz frei zum Kopfball kam, aber das Tor verfehlte (72.). Doch statt die Entscheidung zu erzielen, kassierte der VfR den Ausgleich. Sebastian Rutkowski vertändelte den Ball, Julian Hollinger passte nach innen, wo Matthias Rutkowski zum 2:2 ins leere Tor traf (77.). (sigb)