Machtdemonstration: Griesbeckerzell schießt BC Aichach im Stadtderby ab

Plus Griesbeckerzell fertigt den BC Aichach mit 5:0 ab. Adelzhausen vergibt dritten den Sieg. Alsmoos-Petersdorf hadert mit dem Schiri, während Dasing jubelt.

Die englische Woche zum Auftakt der Fußball-Kreisliga Ost ist beendet. Kein Team aus dem Landkreis Aichach-Friedberg startete mit drei Siegen in die Saison.