Michael Guggumos wird Spielertrainer beim BC Adelzhausen

Michael Guggumos und Frank Lehrmann übernehmen als Trainerduo beim BC Adelzhausen. Wann es los geht und warum der Aufstieg kein Muss ist.

Mit einem spielenden Trainerduo geht der BC Adelzhausen in die nächste Saison. Michael Guggumos wird Nachfolger von Wolfgang Klar, der den Posten des Trainers aufgeben musste, da es ihn zurück in seine Heimat Richtung Illertissen zieht (wir berichteten). Neuer Co-Trainer wird Frank Lehrmann, der BCA-Urgestein Andreas Dumbs ablöst und der Defensive mit seiner Erfahrung Stabilität verleihen soll.

Michael Guggumos verlässt die Sportfreunde Bachern und wird Trainer beim BC Adelzhausen. Foto: Sebastian Richly

Abteilungsleiter Christian Fottner freut sich über das neue Trainerduo: „Wir haben nach dem kurzfristigen Rücktritt von Wolfgang Klar eine tolle Lösung gefunden.“ Der BCA suchte explizit nach zwei spielenden Trainern. Menschlich habe es sofort gepasst. „Von Anfang an war eine hohe Sympathie auf beiden Seiten vorhanden. Darum haben wir uns auch schnell geeinigt.“ Michael Guggumos war in den vergangenen beiden Spielzeiten als Spielertrainer in Bachern aktiv. Die Sportfreunde führte der 27-Jährige in seinem ersten Jahr als Coach zur Meisterschaft in der A-Klasse. Mit Platz vier zeigte der Aufsteiger auch in der Kreisklasse sein Können. Als Spieler war Guggumos höherklassig aktiv. Unter anderem schnürte der Linksfuß die Fußballschuhe für den BC Aichach, den TSV Schwabmünchen und den FC Pipinsried in der Bayernliga. Auch beim Kissinger SC war der Meringer schon aktiv. Ausgebildet wurde Guggumos beim FC Augsburg. „Er wird wegen seiner Ausbildung und höherklassigen Erfahrung für uns eine Bereicherung sein. Außerdem hat er eine ganz klare Vorstellung und passt zu unserer Philosophie“, sagt Teammanager Jürgen Lichtenstern über den Inhaber der B-Lizenz.

Adelzhausen: Für Guggumos ist die Liga nicht so wichtig

Guggumos selbst möchte beim BCA „den nächsten Schritt in meiner Trainerlaufbahn gehen und nochmals höherklassig angreifen“. Der Handelsfachwirt wird beim BCA auf der Außenbahn zum Einsatz kommen. „Ich bin da flexibel einsetzbar. Auch die Liga spielt für mich keine Rolle. Sollten wir in der Kreisliga antreten müssen, kann das auch eine Chance sein.“ Der Aufstieg sei aber kein Muss. „Wir möchten eine gute Rolle und offensiven Fußball spielen. Ich habe schon gemerkt, dass alle im Verein heiß auf die neue Spielzeit sind.“

Auch Frank Lehrmann ist ein alter Bekannter im Wittelsbacher Land. Der 36-Jährige zuletzt Co-Trainer beim TSV Neusäß. Als Spielertrainer gelang ihm mit dem TSV Kühbach der Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga. Auch die DJK Gebenhofen-Anwalting coachte der Routinier bereits. Die Vorbereitung auf die kommende Saison startet am Dienstag.

