Paukenschlag beim BC Adelzhausen: Spielertrainer Guggumos tritt zurück

Plus Überraschendes Ende: Spielertrainer Michael Guggumos wirft beim Kreisligisten BC Adelzhausen hin. Was dahinter steckt und wie die Abteilungsleitung reagiert.

Paukenschlag beim BC Adelzhausen. Unter der Woche ist Spielertrainer Michael Guggumos überraschend zurückgetreten. Der 27-Jährige war erst vor der Saison von den Sport-Freunden Bachern zum Kreisligisten gekommen. Die BCA-Führung ist völlig überrascht von dieser Entscheidung.