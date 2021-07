Pipinsried siegt bei Heimpremiere

Der Regionalliga-Aufsteiger FC Pipinsried schlägt FC Augsburg II im ersten Heimspiel mit 3:1 und bleibt auch am zweiten Spieltag ungeschlagen.

Jubel beim FC Pipinsried. Der Aufsteiger feierte bei seiner Heimpremiere in Bayerns höchster Spielklasse einen 3:1-Erfolg gegen den FC Augsburg II. Mit vier Punkten aus zwei Spielen liegt das Team von Trainer Andreas Thomas damit mehr als im Soll.

Ausgeglichen verlief die erste halbe Stunde, dann schlug der Dorfklub zu. Nach einem Pass von FCP-Kapitän Benjamin blieb Lucas Schraufstetter alleine vor dem Gästekeeper cool und markierte die Führung. Der Neuzugang benötigte dabei die Hilfe des Innenpfostens. Der FCP blieb nun am Drücker. Faton Dzemailji verpasste fünf Minuten später das 2:0. Doch lange sollte es nicht dauern, denn nur wenig später wurde Last-Minute-Neuzugang Serhat Ismak im Strafraum gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte Pablo Pigl. Hätte Co-Trainer Nikola Jelisic kurz vor der Pause aus zehn Metern getroffen, die Partie wäre wohl entschieden gewesen.

So aber bot sich in Halbzeit zwei ein umgekehrtes Bild wie beim Saisonauftakt. Denn nun wurden die Augsburger stärker und erzielten nur drei Minuten nach der Pause durch Kilian Jakob per Freistoß den Anschluss. Chancen gab es nun auf beiden Seiten. Auch nach der Gelb-Roten Karten für Dominic Schmidt rannten die Gäste weiter an. FCP-Torhüter Alexander Eiban werte einen Jakob-Freistoß kurz vor Schluss sensationell ab. Im Gegenzug sorgte Joker Eren Emirgan für die Entscheidung. (sry-)

FC Pipinsried Eiban (Tor), Dzemailji,Fippl,Guinari, Langen (ab 59. Wolfsteiner),Cipolla (ab 59. Greifenegger),Jelisic,Kauffmann,Schraufstetter (ab 90. Emirgan),Ismak (ab 64. Jike),Pigl (ab 76. Zitzelsberger)Zuschauer 419