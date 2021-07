Das ist Pokal: Elfmeter-Krimis und Torfestival

Stoppte den TSV Dasing (hier Simon Gilg) nicht nur in dieser Szene – SC Oberbernbachs Schlussmann Alexander Tschmir. Der Keeper patierte im Elfmeter gleich drei Schüsse und brachte sein Team in Runde zwei. Die findet am Mittwoch ab 18.30 Uhr statt.

Foto: Reinhold Rummel