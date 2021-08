Fußball

vor 32 Min.

Pokal-Viertelfinale: Adelzhausen empfängt Aindling

Beim bislang letzten Duell im Oktober – damals in der Bezirksliga – setzte sich der BC Adelzhausen (weiße Trikots) gegen den TSV Aindling durch. Am Mittwoch im Pokal treffen die Kontrahenten wieder aufeinander.

Plus Beim BC Adelzhausen und beim TSV Aindling fehlen im Pokal-Viertelfinale wichtige Spieler. Warum der Bezirksligist nicht unbedingt Favorit ist.

Von Johann Eibl

Für Fußballer, die noch im Toto-Pokal engagiert sind, gilt in diesen Wochen die Devise: Es geht Schlag auf Schlag. Der BC Adelzhausen und der TSV Aindling messen ihre Kräfte in diesem Wettbewerb am Mittwoch ab 18.15 Uhr. Über die Frage, wer dabei die nächste Runde erreichen wird, darf konträr debattiert werden. Klar ist dagegen schon im Voraus, dass auf beiden Seiten wichtige Kräfte fehlen werden.

