Pokalschreck Oberbernbach: SCO gelingt nächste Überraschung

Plus Der SC Oberbernbach schmeißt mit den TSV Friedberg den nächsten Kreisligisten raus und steht im Achtelfinale. Aindling siegt, Adelzhausen zittert sich weiter.

Während der TSV Aindling souverän ins Achtelfinale des Kreispokals einzieht, tut sich der BC Adelzhausen beim SV Obergriesbach lange schwer. Der SC Oberbernbach überrascht erneut.