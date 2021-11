FC Pipinsried: Warum Trainer Andreas Thomas gehen muss

Plus Der FC Pipinsried greift nach dem Abwärtstrend der vergangenen Wochen zum letzten Mittel. Dabei sind Trainerentlassungen beim Dorfklub Seltenheit geworden.

Paukenschlag beim FC Pipinsried: Nach der 0:2-Niederlage beim FC Augsburg II reagierten die Verantwortlichen beim Dorfklub. Auch im Dachauer Hinterland griffen nun die Mechanismen des Fußballs – Trainer Andreas Thomas musste gehen. Dass mit Andreas Pummer bereits der Nachfolger vorgestellt wurde, zeigt, dass es keine spontane Reaktion war.