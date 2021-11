FC Pipinsried feuert Trainer Andreas Thomas - Pummer übernimmt

Der FC Pipinsried reagiert auf die Serie von Misserfolgen und trennt sich von Trainer Andreas Thomas. Ein erfahrener Coach folgt nach.

Der FC Pipinsried hat sich am Sonntag mit sofortiger Wirkung von Trainer Andreas Thomas getrennt. Dieser Schritt schien den Verantwortlichen aufgrund des andauernden Abwärtstrends erforderlich, zumal eine Trendwende nicht in Sicht sei.

Martin Schmidl (Vizepräsident) äußerte sich so: „Wir danken dem Andi Thomas für seine akribische und zuverlässige Arbeit; am Ende war der Negativtrend mit lediglich drei von 24 möglichen Punkten der ausschlaggebende Grund dafür, warum uns das Vertrauen für eine Wende fehlte. Die Mannschaft ist jetzt gefordert, den Bock umzustoßen.“

Bereits am heutigen Montag übernimmt Andreas Pummer die Mannschaft und wird sie auf die kommenden Aufgaben vorbereiten. „Von meinem Bruder Sebastian, der viele Jahre in Pipinsried gespielt hat, weiß ich, dass dort ehrlicher Fußball gearbeitet wird. Ich freue mich auf diese Aufgabe und auf das Umfeld im Dachauer Hinterland.“

Am Samstag wurde bei der 0:2-Niederlage beim FC Augsburg II wieder ein FCP-Spieler vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen worden war. Kurz vor der Pause erwischte es Lucas Schraufstetter mit der Roten Karte. Der nominell gut besetzte Aufsteiger aus Oberbayern agierte über weite Strecken ängstlich wie ein Absteiger. Die Gäste igelten sich von Beginn an rund um den eigenen Strafraum ein, hatten aber Glück, dass der „kleine FCA“ die nötige Zielstrebigkeit vermissen ließ und dass Innenverteidiger Alexander Langen einmal nur den eigenen Pfosten traf. Die beste Chance verzeichneten die Gäste. Serhat Imsak, scheiterte jedoch am glänzend parierenden Max Engl im FCA-Kasten. (AN, Foto: jeb)

FC Pipinsried Eiban, Dzemailji, Guinari, Langen, Wolfsteiner, Faton Jelisic, Daniel Jelisic (70. Lushi), Kaufmann (80. Schröder), Schraufstetter, Imsak (57. Agbowo), Pigl.

Zuschauer 250 Rote Karte Schraufstetter (Pipinsried/44./Notbremse).