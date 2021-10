Pipinsried unterliegt

Chaos in Aschaffenburg

Flutlichtausfall, Panenka-Elfmeter, Keeper als Feldspieler: Es war ein kurioser Abend in Aschaffenburg, an dessen Ende sich der FC Pipinsried der Viktoria knapp mit 1:2 geschlagen geben musste.

Bereits wenige Sekunden nach Anpfiff (1.) hatte Faton Dzemailji die Gelegenheit auf die Führung für die Gäste, Max Grün war jedoch auf seinem Posten und konnte den Versuch mit den Fingerspitzen entschärfen. Auf der anderen Seite vergab Daniel Cheron (6.) frei stehend vor Pipinsried-Schlussmann Soma Orban und ließ die Chance zum 1:0 liegen.

Doch der Führungstreffer ließ nicht lange auf sich warten, und dieses Mal machte es der Aschaffenburg-Kapitän besser. Ein langer Einwurf von der rechten Seite wurde abgelegt auf Cheron, der den Ball unhaltbar in den Maschen versenkte (10.). Plötzlich ging das Licht aus im Stadion am Schönbusch. Laut Vereinsinformationen gab es Probleme mit der Stromversorgung in der Stadt, weswegen die Begegnung für 40 Minuten unterbrochen werden musste. Die Gäste von Trainer Andreas Thomas wussten mit dieser langen Spielunterbrechung besser umzugehen und kamen mit mehr Schwung aus der Kabine. Doch genau in dieser Drangphase des FCP nutzte Elias Niesigk (57.) eiskalt seine Chance, die sich ihm bot zum 2:0. Im weiteren Verlauf wurde es ruppiger, und Torchancen waren eher Mangelware. Dann keimte bei Pipinsried nochmals Hoffnung auf, als Torjäger Pablo Pigl einen Foulelfmeter verwandelte. Er ließ Max Grün keine Chance und lupfte den Ball in Panenka-Manier in die Maschen (83.).

Ebenfalls kurios: In der 81. Spielminute wurde Julian Kirr, eigentlich Torhüter beim FC Pipinsried, eingewechselt. Aufgrund der Personalnot durfte sich Kirr diesmal als Feldspieler versuchen. (fupa)

FC Pipinsried Orban, Dzemailji, Fippl, Langen, Emirgan, Gashi, N. Jelisic, D. Jelisic (ab 60. Knecht), Schröder, Ismak (ab 81. Kirr), Pigl