Fußball-Regionalliga

vor 18 Min.

Wie sich Aufsteiger FC Pipinsried für die Regionalliga-Saison rüstet

Viele neue Gesichter finden Fans in den Reihen des FC Pipinsried. Der Regionalliga-Kader hat einen Umbruch hinter sich, doch das Ziel der Mannschaft von Trainer Andreas Thomas ist klar: Klassenerhalt.

Plus Mit einem erneuerten Kader geht Aufsteiger FC Pipinsried in die Regionalliga-Saison. Warum das Team gleich vier Kapitäne hat - und was Trainer Thomas erwartet.

Von Johann Eibl

Der Countdown läuft bereits. Am Samstag, 17. Juli, startet der FC Pipinsried beim Team zwei des 1. FC Nürnberg in die Regionalligasaison 2021/22. Vor deren Beginn gibt es noch etliche offene Fragen: Wie wird sich der souveräne Meister der Bayernliga Süd aus dem Dachauer Hinterland eine Klasse höher schlagen, nachdem er zuletzt wegen Corona lange zum Zuschauen verurteilt war? Wie gut gelingt der Umbruch mit gleich neun Neuzugängen? Und wie verkraftet die Mannschaft die weiten Fahrten, etwa nach Schweinfurt?

