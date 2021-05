SV Obergriesbach meldet Frauenmannschaft

Beim SV Obergriesbach gibt es künftig wieder eine Frauen-Fußballmannschaft. Wie es dazu kam und welcher wichtige Posten noch nicht besetzt ist.

Die Fußballabteilung des SV Obergriesbach geht künftig wieder mit einer Frauenmannschaft an den Start. Das bestätigte Abteilungsleiter Michael Nodlbichler auf Nachfrage: „1000-prozentig ist es noch nicht, aber es tut sich einiges. Wir wollen so einfach die jungen Mädchen im Verein halten, die sonst in der C-Jugend aufhören müssen.“

In welcher Liga die Mannschaft dann antreten wird, steht noch nicht fest: „Das müssen wir schauen. Unser Co-Spielertrainer Niklas Augart hat die Sache ins Rollen gebracht“, so Nodlbichler. Aktuell verfügt der Kader über 16 Spielerinnen im Alter von 17 bis 23 Jahren. Gesucht wird noch eine Trainerin oder ein Trainer für die Truppe. Auch weitere Spielerinnen sind willkommen. Interessenten können sich auf der Internetseite des SV Obergriesbach beim Verein melden. (sry-)

