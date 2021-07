Schock kurz vor dem Ziel: Oberbernbach scheidet unglücklich aus

Plus Torjäger Dominik Müller rettet den BC Adelzhausen ins Elfmeterschießen gegen den SC Oberbernbach. Dort hat diesmal der Favorit die besseren Nerven.

Zwar gab es im Achtelfinale des Kreispokals keine Überraschungen, dennoch wehrten sich die Außenseiter nach Kräften. Erneut eine starke Leistung bot der SC Oberbernbach, dem gegen den BC Adelzhausen nur Sekunden zum Weiterkommen fehlten. Der TSVAindling mühte sich, siegte aber souverän und steht wie schon 2018/19 im Viertelfinale.