Fußball

07:01 Uhr

Showdown: So will Aindling will ins Pokalfinale

Aindlings Antonio Mlakic (am Ball) schoss im Viertelfinale gegen den BC Adelzhausen zwei Treffer beim 4:0-Erfolg. Im Halbfinale muss der TSV am Mittwoch beim TSV Neusäß ran.

Plus Der TSV Aindling muss im Halbfinale beim TSV Neusäß ran. Warum Trainer Christian Adrianowytsch trotz der Favoritenrolle ein schwieriges Spiel erwartet.

Von Johann Eibl

Seit acht Pflichtspielen bereits sind die Fußballer des TSV Aindling nun ungeschlagen, siebenmal davon in der Bezirksliga. Die Nummer acht trägt das Datum vom 6. Oktober, damals setzte sich die Mannschaft vom Schüsselhauser Kreuz mit 4:0 im Pokal in Adelzhausen durch. Und darum steht sie nun in diesem Wettbewerb im Halbfinale, das am Mittwoch um 19 Uhr beim TSV Neusäß angepfiffen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen