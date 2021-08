Fußball

12:03 Uhr

So blicken heimische Bezirksliga-Teams auf die nun beginnende Saison

Plus Vor dem Saisonstart sind die Vorzeichen bei den Teams aus dem Wittelsbacher Land unterschiedlich. Auch in den Kadern hat sich einiges getan - eine Prognose.

Von Johann Eibl und Sebastian Richly

Lange mussten die heimischen Fußballer warten, am Freitag fällt in der Bezirksliga Nord der Startschuss für die neue Saison in der Bezirksliga Nord. Nach dem Abstieg des BC Adelzhausen und dem Aufsteig des TSV Pöttmes sind erneut fünf Teams aus dem Landkreisnorden vertreten. Neuling Pöttmes ist am Freitagabend gleich zu Gast beim TSV Aindling. Während für Aufsteiger nur der Klassenerhalt zählt, blickt Aindling nach oben. Bleibt Hollenbach die Wittelsbacher Nummer eins, spielt der VfL Ecknach wieder eine sorgenfreie Saison und muss der FC Affing wieder zittern? So sieht es vor dem Start aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen