Fußball

vor 35 Min.

So spannend wird der Titelkampf in der Kreisliga Ost

Plus Mit dem BC Aichach, Griesbeckerzell und Alsmoos-Petersdorf gibt es in dieser Saison gleich mehrere Anwärter auf die Aufstiegsränge in der Kreisliga Ost.

Von Sebastian Richly

Nach dem Abstieg des BC Adelzhausen und dem Bezirksliga-Aufstieg des TSV Pöttmes gehen erneut fünf Mannschaften aus dem Landkreisnorden in der Kreisliga Ost an den Start. Vier Teams davon gehören zum Favoritenkreis.

