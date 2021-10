Fußball

06:14 Uhr

Spitzenreiter VfL Ecknach muss zum Angstgegner FC Affing

Die Fußballer des FC Affing empfangen am Sonntag im Derby den VfL Ecknach. In den vergangenen Duellen jubelte meist der FCA.

Plus Der Spitzenreiter VfL Ecknach ist der Lieblingsgegner des FC Affing. Am Sonntag kommt es zum Derby. Hollenbach und Aindling müssen auswärts ran.

Von Johann Eibl

Fünf Vereine aus unserer Region gehören der Fußball-Bezirksliga Nord an. Da liegt es auf der Hand, dass kaum ein Wochenende ohne Derby vergeht. Am Sonntag ist es mal wieder in Affing so weit. Dort gastiert um 15 Uhr mit dem VfL Ecknach der Spitzenreiter.

