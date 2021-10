Teams der Stunde im Duell: Aindling emfpängt Horgau

Der TSV Aindling trifft mit Horgau die Torfabrik der Liga. Ecknach und Hollenbach wollen zu Hause wieder punkten. Pöttmes und Affing sind im Norden unterwegs.

In dieser Fußball-Saison verläuft in der Bezirksliga Nord so manches nicht gerade nach Plan. Wer hätte gedacht, dass sich Aufsteiger FC Horgau am 14. Spieltag als Nummer fünf der Tabelle beim TSV Aindling vorstellen würde? Mit einem Heimsieg könnten die Aindlinger ihren Platz in der Spitzengruppe behaupten. In der Partie, die am Sonntag um 17 Uhr beginnt, gilt es, ein besonderes Augenmerk auf die Torjäger Arthur Philipp Mayer (neun Tore) und Fabian Tögel (sieben) zu werfen. „Das ist der beste Sturm“, sagt Josef Kigle. Der Vorstand Spielbetrieb versichert: „Die werden uns fordern, aber wir werden sie auch fordern.“ Lukas Ettner fehlt mit einem Außenbandriss, Daniel Löffler steht wieder bereit, Patrick Modes weilt noch im Urlaub. „Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet“, so Kigle weiter, „jetzt muss man dran bleiben.“

Goldener Oktober oder herbstliche Tristesse: Beide Alternativen liegen für den VfL Ecknach noch im Bereich des Möglichen. Bei der 0:2-Niederlage in Affing, wo der Spitzenreiter erstmals ohne Treffer blieb, verstrickten sich die Spieler in Scharmützel mit Gegenspielern und Zuschauern, dann entwickelte sich die Schiedsrichterin zum Ventil der Unzufriedenheit. „Wir waren nach vorne ungewohnt fahrig in unseren Aktionen und haben uns praktisch keine Großchance erspielt. Die Hektik war auch nicht dienlich für unser Spiel“, so Spielertrainer Daniel Framberger. Am Sonntag geht es ab 15 Uhr gegen den SC aus Altenmünster. Stefan Hörl zog sich in Affing einen Bruch im Ellenbogen zu und musste operiert werden. Aufgrund von Krankheiten oder Blessuren konnte eine Reihe von Spielern nur reduziert trainieren, dennoch betont Framberger: „Wir werden eine Mannschaft haben, die gewinnen kann. Gelingt das, hätten wir alle Heimspiele der Vorrunde gewonnen.“ Der Coach denkt nicht daran, das Schlusslicht aus Altenmünster vorab zum Verlierer zu erklären: „Wer das glaubt, hat die Liga nicht verstanden.“

Nach drei Auswärtsspielen in Serie empfängt der TSV Hollenbach am Sonntag den SC Bubesheim. Die Gastgeber sollten vor dem Anstoß um 15 Uhr reichlich Zielwasser zu sich nehmen, denn zuletzt kamen sie in vier Auftritten nur zu einem Törchen. Abteilungsleiter Bernhard Fischer aber lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: „Das ist natürlich eine überschaubare Bilanz. Dass irgendwann mal ein Durchhänger kommt, war aber klar.“ Nun gelte es, den Hebel wieder umzulegen. Fischer verspricht: „Wir werden Bubesheim sicher nicht unterschätzen. Aber wie immer wollen wir in unseren Heimspielen punkten.“ Unter der Woche wurde nur dosiert trainiert aufgrund von Verletzungen und weil einige Kicker kränkelten. Sicher fehlen werden David Burghard und Daniel Zweckbronner; bei Georg Witzenberger, Michael Fischer und Alexander Greifenegger wird erst kurzfristig entschieden.

Affing muss weiter auf seinen Spielertrainer verzichten

Im Vergleich zum vergangenen Sonntag wird der Kader des FC Affing in Mertingen um zwei Fußballer größer ausfallen. Michael Felder kann nach seiner Krankheit wieder eingreifen und bei Niklas Neumair ist die Rot-Sperre verbüßt. Nach wie vor kein Thema ist ein Mitwirken von Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh. „Ich bin im Reha-Training.“ Eineinhalb Jahre hat er sich mit gesundheitlichen Problemen rumgeschlagen, offensichtlich sind die auf einen Bandscheibenvorfall zurückzuführen. Nun hat für ihn Vorrang, dass er wieder gesund wird. Mit einer Rückkehr auf den Sportplatz rechnet er in diesem Herbst nicht mehr. Die aktuelle Lage im Verein beschreibt Al-Jajeh so: „Mit der Saison können wir sehr zufrieden sein. Nach der Leistung letzte Woche fahren wir mit breiter Brust nach Mertingen.“

Bereits um 13.30 Uhr müssen am Samstag die Fußballer des TSV Pöttmes ran. Sie bestreiten bei der Zweiten des TSV Nördlingen das Vorspiel für die Landesligapartie. Das jüngste 0:7 gegen Günzburg wirkte wie eine kalte Dusche. „Ich denke“, so Trainer Johannes Putz, „dass jeder einzelne Spieler zeigen will, dass er es besser kann.“ Die Personalprobleme, die eine gravierende Rolle bei dieser Klatsche spielten, sind kleiner geworden, aber längst nicht verschwunden. So muss Martin Brodowski nach seiner Roten Karte drei Mal gesperrt zuschauen. Noah Baum meldet sich ebenso zurück wie Felix Kling, Maximilian Ettner und Gheorghe Geanta. Putz: „Ich bin froh, dass die Vier da sind.“ (mit jng und nzf)