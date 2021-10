Fußball

15:00 Uhr

Zwei Platzverweise und wenig Einsatz: Aindling scheitert im Pokal-Halbfinale

Plus Der TSV Aindling verliert das Pokalhalbfinale beim Kreisligisten Neusäß mit 0:1 und verpasst erneut das Endspiel. Titelverteidiger Kissing wird abgewatscht

Von Johann Eibl

Eigentlich lief es in den vergangenen Wochen für den TSV Aindling im Pokal-Wettbewerb ganz passabel. Die Mannschaft reihte einen Sieg an den anderen. Doch am Mittwochabend war im Lohwaldstadion in Neusäß mit dieser Serie im Halbfinale auf Kreisebene Schluss. Der Bezirksligist unterlag beim Kreisligisten mit 0:1 und kann sich damit künftig in dieser Saison allein auf seine weiteren Punktspiele konzentrieren.

