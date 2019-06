vor 57 Min.

Fußballer Patrick Högg ist AN-Sportler des Monats

Fußballer setzt sich im Monat Mai gegen Boxerin Violetta Odenbach und Sportschütze Horst Willfahrt durch.

Der AN-Sportler des Monats Mai heißt Patrick Högg. Der Jugendfußballer setzte sich in der Leser-Abstimmung mit den Kanälen im Internet, am Telefon und per SMS durch. Zweite wurde Boxerin Violetta Odenbach und Dritter der Sportschütze Horst Willfahrt. Patrick Högg, der für die U19 der SG Hollenbach/Petersdorf auf Torejagd geht, lag am Ende in der Gesamtwertung der drei Abstimmungskanäle bei 51 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei landete die junge Boxerin Violetta Odenbach (TSV Aichach) mit 31 Prozent vor dem Schützen Horst Willfahrt Kletterer (Kgl. Priv FSG Aichach) mit 18 Prozent der Stimmen gemittelt über die drei Kanäle.

Das sind die bisherigen An-Sportler des Monats

Bei der SMS-Abstimmung lag Horst Willfahrt, der in der Disziplin Auflage Gaukönig geworden ist, gleichauf mit Högg und vor Odenbach. Die Telefonabstimmung gewann Högg dagegen deutlich mit knapp 89 Prozent der insgesamt in diesem Kanal abgegebenen Stimmen. Boxerin Violetta Odenbach, die in ihrer Klasse Deutsche Meisterin wurde, gewann dagegen in der Online-Abstimmung mit über 350 Stimmen. Das entspricht knapp 69Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf Platz zwei folgte hier Högg (23,8 Prozent) vor Willfahrt (7,2 Prozent).Durch den Sieg bei der Abstimmung zum AN-Sportler des Monats Mai ist Högg für die Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2019 nominiert. Damit folgt er Fußballspielerin Annabell Aumann (Januar) und Tischtennisspielerin Jasmin Welzel (Februar). In den Monaten März/April setzte sich Tischtennisspieler Matthias Ostermair (TSV Aichach) durch. In den kommenden Monaten werden die weiteren Kandidaten gesucht. (cli)

Themen Folgen