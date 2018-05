vor 25 Min.

Fußballer belegen Spitzenplätze Lokalsport

Auch ein Schachtalent des TSV Dasing erfolgreich

Der TSV Dasing hat fast 960 Mitglieder. Auf der Jahreshauptversammlung berichteten die Abteilungen über das sportliche Geschehen.

Heidi Lutz berichtete, dass sie eine Sportstunde mit Tanz und Choreografie für Jugendliche ab zwölf Jahre anbieten wird. Dazu wurde mit Dany Mayland eine Übungsleiterin gewonnen. Auch beim bayerischen Kinderturnfest in Aichach nimmt der TSV teil.

Helmut Keßler gab Einblicke in die kleinste TSV-Sparte. Für einen Erfolg sorgte der Jugendliche Saliba Ögünc, der beim Schnellschachturnier in Wertingen den zweiten Platz belegte – punktgleich mit dem Sieger.

Spartenleiter Marcus Jakob blickte auf eine hervorragende Wintersaison zurück. Im November standen Fortbildungsfahrten auf dem Pitztal-Gletscher an. Vier Lizenzen wurden verlängert. Bestens besucht waren die Skikurse mit 72 Teilnehmern.

Bei der Vereinsmeisterschaft setzte sich Maria Sedlmeir im Einzelwettbewerb durch. Erfreut zeigte sich Barbara Stern auch, dass nach der Bahnsanierung ein leichter Mitgliederzuwachs zu verzeichnen ist.

Dennis Ulrich berichtete über zwei Kreistitel und vier Vizemeistertitel der jungen Leichtathleten. Neu war, dass man das Sportabzeichen auch für Nichtmitglieder angeboten hatte. 17 Erwachsene haben das angenommen. Maria Sedlmair und Sofie Karmann betreuten die neuen Athleten. Neben der Vereinsmeisterschaft wurde auch die Dasinger Meile auf der neuen Tartanbahn angeboten. 72 Kinder und Jugendliche werden von acht Übungsleitern betreut.

Reinhold Rummel informierte aus der Fußballabteilung. Dort halten 21 Trainer und Betreuer die wöchentlichen Trainingseinheiten ab und leisten über 8000 Betreuungsstunden. Hervorragend verlief die Futsal-Runde – dort wiederholte man den Vorjahreserfolg der A-Junioren Landkreis- und Kreismeister. Die Männer holten sich in der Dasinger Schulsporthalle die Landkreismeisterschaft und qualifizierten sich für die Vorrunde zur Schwäbischen im nächsten Winter. Die erste Mannschaft des TSV belegt in der Kreisklasse Platz zwei und auch die Zweite ist in der B-Klasse auf Aufstiegskurs. (r.r.)

Themen Folgen