vor 52 Min.

Gärtner lässt Mering jubeln Lokalsport

Fußball-Landesliga: 3:1 in Gundelfingen

Den Fußballern des SV Mering ist der Saisonstart in der Landesliga Südwest gelungen. Die Meringer gewannen bei ihrem Angstgegner FC Gundelfingen mit 3:1. Mann des Tages aus Meringer Sicht war der dreifache Torschütze Markus Gärtner, der dabei zweimal als Elfmeterschütze Nervenstärke demonstrierte. Der MSV profitierte auch vom Platzverweis für Gundelfingens Stefan Winkler nach 41 Minuten.

„Wir sind hochzufrieden, auswärts in Gundelfingen mit einem Sieg zu starten und drei Punkte mitzubringen, das ist toll und wichtig für die Mannschaft“, so Merings Trainer Christian Cappek. Der sah ein „klar besseres“ Meringer Team, das mehr Chancen hatte und nach dem Platzverweis und dem unnötigen Rückstand in der zweiten Halbzeit ruhig und geduldig weiterspielte. „Wir haben fußballerisch überzeugt – in Gundelfingen und auch gegen zehn Mann ist das alles andere als einfach, aber wir haben uns letztlich belohnt“, meinte Cappek. „Vollzählig hätten wir gepunktet, da bin ich mir sicher“, meinte dagegen FCG-Coach Martin Weng.

Dass Referee Richard Conrad, der anfangs die Zweikämpfe noch großzügig bewertete, später diese Linie verließ, sollte zum Verhängnis für Stefan Winkler werden. Der Gundelfinger wandelte nach seiner Verwarnung nach einer halben Stunde an der Gelb-Roten Karte – und sah sie schließlich in der 41. Minute. Das war der Knackpunkt der Begegnung. (AN)

Tore 1:0 Müller (27.), 1:1 Gärtner (55./Foulelfmeter), 1:2 Gärtner (75. Foulelfmeter), 1:3 Gärtner (90.+1) – Gelb-Rot Winkler (41./FC Gundelfingen) – Zuschauer 310

