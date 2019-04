00:03 Uhr

Gauschießen beginnt

Schützen im Gau Aichach suchen ab Samstag ihre Könige. Eröffnung in Kühbach

Für die Sportschützen im Gau Aichach geht es ab diesem Wochenende wieder um Königstitel. Eröffnet wird das Großereignis Gauschießen am Samstag, 4. Mai, in Kühbach. Ausrichter ist diesmal die Königlich Privilegierte Feuerschützengesellschaft (FSG) Aichach mit Schützenmeister und zweitem Gauschützenmeister Franz Marb.

Wie schon im Vorjahr findet der Schießbetrieb an zwei verschiedenen Orten statt – in Kühbach und in Schönbach (Gemeinde Hollenbach). Dadurch werden die Anfahrtswege für die teilnehmenden Schützen kürzer.

Anlässlich der 605 Jahre Kgl. Priv. FSG Aichach wird auch eine Jubiläumsscheibe ausgeschossen. Vor 105 Jahren war König Ludwig III bei der 500-Jahrfeier in Aichach und hat dort mit seinem eigenen Gewehr auf die Jubiläumsscheibe geschossen.

Mit der Startkarte werden zehn Schuss für die Jubiläumsscheibe, zehn Schuss für König und 20 Schuss auf Meister gekauft. Wie Franz Marb erläutert, wurden die Preise für die Festscheibe und die Jubiläumsscheibe erhöht. Die Erst- bis Drittplatzierten jeder Klasse erhalten die gleichen Preise. Nachkauf ist in allen Disziplinen möglich. Ein Finalschießen wird es aber nicht geben. Beim Blasrohrschießen gibt es Pokale. Am Freitag, 17. Mai, findet ab 19.30 Uhr die Preisverteilung mit Proklamation der Gauschützenkönige in Kühbach statt.

Die Eröffnung am Samstag, 4. Mai, in Kühbach beginnt um 18 Uhr. Anschließend ist Schießbetrieb bis 22 Uhr. (wak)

Sonntag, 5. Mai, 16 Uhr bis 22 Uhr in Kühbach; Dienstag, 7. Mai, 18 Uhr bis 22 Uhr in Schönbach; Mittwoch, 8. Mai, 18 Uhr bis 22 Uhr in Schönbach; Donnerstag, 9. Mai, 18 Uhr bis 22 Uhr in Kühbach; Freitag, 10. Mai, 18 Uhr bis 22 Uhr in Kühbach; Samstag, 11. Mai, 18 Uhr bis 22 Uhr in Kühbach; Montag, 13. Mai, 18 Uhr bis 22 Uhr in Kühbach; Dienstag, 14. Mai, 18 Uhr bis 22 Uhr in Kühbach.

