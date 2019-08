vor 25 Min.

Gelingt Adelzhausen der erste Dreier?

Per Fernschuss erzielte Adelzhausens Michael Albustin im März den Siegtreffer gegen Hollenbach. Im Derby gegen den TSV am Sonntag fehlt er aber.

Gegen die optimal gestarteten Hollenbacher will der BCA unbedingt punkten. Auf beiden Seiten fehlen wichtige Spieler – aus unterschiedlichen Gründen

Im zweiten Heimspiel wartet auf den BC Adelzhausen am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) gleich das zweite Lokalderby, denn mit dem TSV Hollenbach kommt der nächste Landkreiskonkurrent an den Römerweg. Die Rollen scheinen klar verteilt.

Nachdem der BCA vor zwei Wochen beim 0:4 gegen Ecknach doch einiges an Kredit bei vielen Zuschauern verspielt hat, will man sich nun deutlich besser präsentieren und hofft auf den ersten Saisonsieg. Auf der anderen Seite wartet aber ein Gegner, der seit Monaten auf einer Erfolgswelle schwimmt und auch in der neuen Saison bereits sechs Punkte aus zwei Spielen einfahren konnte. Die Gemütslage in Adelzhausen ist etwas angespannt, denn nach einem Punkt aus den ersten beiden Partien gerät man langsam unter Zugzwang, um nicht schon wieder dem Feld hinterherlaufen zu müssen. „Das Spiel gegen Hollenbach ist richtungsweisend für uns“, gab Trainer Johannes Putz deshalb seinem Team mit den auf den Weg. Eingebrockt hat sich der BCA die Suppe selbst, denn gegen die bisherigen Gegner wäre durchaus mehr drin gewesen. Mit Hollenbach kommt nun ein unangenehmer Gegner nach Adelzhausen, der über einen breiten und mit tollen Einzelspielern bestückten Kader verfügt. „Sie stehen defensiv kompakt und schalten ähnlich wie Ecknach blitzschnell um, darauf müssen wir gefasst sein“, warnt Putz vor den Stärken des TSV. Personell muss der BCA-Coach dieses Mal auf Jürgen Lichtenstern (Flitterwochen), Michael Albustin (Urlaub), Georg Götz (gesperrt) und Andreas Schmid (Muskelfaserriss) verzichten. „Im Kollektiv sind wir aber weiterhin stark, darum ist trotz der fehlenden Spieler ein Sieg unser Ziel“, gibt sich Putz selbstbewusst.

Die Stimmung vor dem Derby ist im Hollenbacher Lager nach den zwei gewonnen Spielen zum Auftakt natürlich deutlich besser, dennoch wurden die Siege teuer bezahlt. Die Rote Karte von Jonas Ruisinger schmerzt nach der Verletzung von Samuel Fischer umso mehr. Abteilungsleiter Maximilian Golling sieht mit Adelzhausen einen gefährlichen Gegner: „Sie sind ein unbequemer Gegner, das spürten wir auch bei der 0:1-Auswärtsniederlage letzte Saison.“ Der Spartenleiter fordert von seinen Spielern vollen Einsatz und Leidenschaft: „Nur so können wir gegen die körperlich robusten und kampfstarken Adelzhauser ankommen. Wenn wir in Adelzhausen wieder so lethargisch Auftreten wie in der 2. Halbzeit gegen Mertingen, werden wir Probleme bekommen.“ Golling sieht beim Gegner viel Qualität: „Vor allem nach vorne mit Müller und Ettner sind sie stark.“ Optimistisch stimmt die Hollenbacher die Trainingswoche, in der alle Mann an Bord waren und gut gearbeitet worden ist, vor allem Jungspund Patrick Högg und Neuzugang Niko Pitsias kommen immer besser in Fahrt und könnten auch für das Derby Optionen in der Offensive der Hollenbacher sein. Verzichten muss der TSV neben den angesprochenen Jonas Ruisinger und Samuel Fischer auch weiterhin auf Spielertrainer und Abwehrchef Christian Adrianowytsch (Kreuzbandriss). (jüd-)

Themen Folgen