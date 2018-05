Gelingt Zell der große Wurf?

02:54 Uhr

In Meitingen kämpft das Bas-Team gegen Wörnitzstein um die Bezirksliga.

Es war bislang die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Der SC Griesbeckerzell holte sich in der Kreisliga Ost die Vizemeisterschaft. Und jetzt hat das Team von Trainer Metin Bas sogar die Chance, erstmals in die Bezirksliga aufzusteigen. Dafür muss der SCG allerdings die Relegation überstehen, wofür zwei Siege benötigt werden.

Das erste Endspiel findet am heutigen Mittwoch um 18.15 Uhr in Meitingen statt. Gegner ist der SV Wörnitzstein-Berg (Kreis Donau-Ries), der sich mit einem 3:2-Erfolg gegen Hollenbach den Relegationsplatz in der Bezirksliga Nord sicherte. Griesbeckerzells Trainer Metin Bas freut sich auf die zusätzlichen Spiele: „Die Stimmung ist super, im ganzen Ort. Wir fahren mit breiter Brust nach Meitingen und haben dabei nichts zu verlieren.“ Denn mit Platz zwei hatte Bas vor der Saison nicht gerechnet. „Das hat niemand erwartet. In der Winterpause haben wir erst realisiert, dass der Aufstieg tatsächlich möglich ist. Der Druck liegt aber eindeutig beim Gegner.“ Und den hat sich Bas am Samstag gegen Hollenbach genauer angeschaut. „Das ist eine gute, eingespielte Mannschaft. Da müssen wir schon unseren besten Fußball spielen. Wir haben Respekt vor dem Gegner, aber ganz sicher keine Angst.“ Wie schon während der Saison setzt Bas auch in den Relegationsspielen auf eine kompakte Verteidigung. 23 Gegentreffer kassierte der SCG in 26 Spielen – kein Team hat weniger kassiert. Gleich elf Mal spielte das Bas-Team zu null. „Das ist unsere große Stärke. Mit schnellen Angriffen wollen wir dann den Gegner überfallen.“ Auch wenn es am Samstag am letzten Spieltag gegen den Meister FC Affing um nichts mehr ging, so war Bas dennoch froh über den 1:0-Erfolg im Derby. „Das gibt einem Selbstvertrauen vor so einem wichtigen Spiel. Die Relegation kann kommen, wir sind bereit.“ Bas wird alle Mann an Bord haben, wenn die Zeller in die Relegation starten.

In Meitingen heißt es dann „Alles oder nichts“. Bei einer Niederlage würde der SCG in der Kreisliga bleiben, auch bei einem Sieg ist das Bas-Team noch keinesfalls sicher in Schwabens höchster Spielklasse. Bei einem Erfolg gegen Wörnitzstein, egal ob nach 90 oder 120 Minuten oder gar nach Elfmeterschießen, würde Griesbeckerzell auf den Sieger der Partie zwischen dem TSV Wertingen und dem SC Altenmünster treffen. Doch so weit will Bas noch gar nicht nach vorne blicken. „Wir schauen von Spiel zu Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele wir gewinnen müssen. Aber wir nehmen jeden Gegner und versuchen, unser Bestes zu geben.“ Nach Meitingen reist das Team übrigens mit dem Bus. Auch für die Fans aus dem Aichacher Stadtteil ist ein Bus nach Meitingen organisiert. (sry-)

