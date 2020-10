24.10.2020

Gelingt dem FC Affing der Richtungswechsel?

Der FC Affing und Maximilian Lipp (rechts gegen den FC Mertingen) wollen endlich den ersten Dreier nach dem Neustart. Mit dem FC Günzburg kommt ein Kellerkind am Sonntag an die Frechholzhauser Straße.

Plus Affing will im Nachholspiel gegen Günzburg zurück in die Spur. Adelzhausen darf aufgrund einer neuen Regel nicht ran. Verdachtsfälle bei Hollenbachs Gegner.

Endspurt bei den heimischen Fußballern. Die reguläre Saison befindet sich zwar schon in der Winterpause, doch aufgrund von Spielabsagen stehen am Sonntag einige Nachholpartien in verschiedenen Klassen an. Allein zwei heimische Teams müssen in der Bezirksliga Nord ran.

Doch nicht spielen wird der BC Adelzhausen, der eigentlich den SC Bubesheim am Sonntag zu Gast gehabt hätte. „Wir hätten sehr gerne gespielt, aber der Gegner macht von der neuen Regelung Gebrauch und tritt nicht an“, so Abteilungsleiter Jürgen Dumbs am Freitagmittag. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat aufgrund der steigenden Corona-Zahlen die zusätzliche Möglichkeit kostenloser Spielverlegungen geschaffen. Von dieser können Vereine Gebrauch machen, die in einer Region mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert ab 50 beheimatet sind oder nicht zu Partien in solche Gebiete reisen wollen. Eine Zustimmung des gegnerischen Vereins sei dabei laut Verband nicht erforderlich. Schade für Adelzhausen, denn der BCA hätte gerne seine Heimserie von drei Siegen in Folge gegen zuletzt schwächelnde Bubes-heimer ausgebaut. Doch daraus wird nun nichts.

Aller guten Dinge sind drei, dachten sich die Hollenbacher, die eigentlich am Sonntag ab 15 Uhr beim FC Mertingen hätten antreten sollen. Nachdem die Begegnung am 3. November 2019 dem Schmuddelwetter zum Opfer fiel, war zunächst der 15. März als Nachholtermin angesetzt. Jedoch wurden in Bayern just zu diesem Termin sämtliche Spiele im Amateurfußball wegen des sich ausbreitenden Coronavirus abgesagt. Nun unternahmen die beiden Mannschaften den dritten Versuch, sich nach dem 3:2 Hinspiel-Sieg der Hollenbacher erneut zu messen. Doch auch daraus wird nichts, denn bei den Mertingern gibt es zwei Verdachtsfälle. Am frühen Nachmittag wurden die Hollenbacher informiert. Das Team um die Spielertrainer Christoph Burkhard und Daniel Zweckbronner, der vergangene Woche in Nördlingen erstmals seit mehr als anderthalb Jahren wieder über 90 Minuten auf dem Platz stand, ist dann erst am 31. Oktober wieder im Ligapokal gefordert. Nicht mehr zur Verfügung stehen den Hollenbachern in diesem Jahr Jonas Ruisinger und Alexander Greifenegger. Ruisingers Bandapparat im Sprunggelenk wurde durch eine Knochenabsplitterung stark in Mitleidenschaft gezogen – er wurde bereits am Mittwoch operiert. Greifenegger muss sich aufgrund anhaltender Schmerzen im linken Fuß demnächst operieren lassen.

Interview mit Marc-Abdu Al-Jajeh, Trainer FC Affing, nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Mertingen am 18.10.2020. Video: Max Kramer

Wer soll beim FC Affing die Tore schießen?

Bleibt also nur noch der FC Affing von den heimischen Teams. Von Woche zu Woche wird die sportliche Lage beim FCA ungemütlicher. Das liegt nicht zuletzt an der Torbilanz. Vor dem Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr hat die Mannschaft erst einen Treffer in diesem Herbst erzielt, beim 1:1 in Hollenbach. Danach gab’s drei „Nullpartien“. Es fehlen seit Wochen einige Kandidaten, die dieser Misere vielleicht ein Ende bereiten könnten. Beispielsweise Nino Kindermann, der im Winter seinen Meniskusschaden im rechten Knie beheben lassen will. Ob der im Frühjahr noch mal eingreift? Dann ist er immerhin 37 Jahre alt.

Über den Stellenwert der Partie am Sonntag braucht man keine großen Diskussionen zu führen. Der FC Günzburg hat vier Punkte weniger als Affing und hinkt mit einer Partie hinterher. Der erste Sieg nach dem Neustart ist für den FCA somit wichtiger denn jWieder mit Trainer: So will Mering zurück in die Spure, zumal der Vorsprung mittlerweile geschmolzen ist. Gerade weil die Konkurrenz spielfrei ist, sollte der FCA punkten, und das am besten dreifach.

Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh spricht von den drei Spielen vor der Winterpause gegen Mitkonkurrenten: „Zwei Mal haben wir die Gelegenheit nicht genutzt gegen Holzkirchen und Mertingen. Jetzt haben wir eine dritte Chance gegen Günzburg. Da gibt es jetzt keine Ausreden mehr.“ Ziel sei es, vor der Winterpause über dem Strich zu stehen, als vor den Teams, die 2021 absteigen könnten. Innenverteidiger Bora Kalkan fehlt diesmal aus privaten Gründen, Florian Kronthaler kehrt in den Kader zurück. Torhüter Nicolas Köpper könnte nach seiner Sperre wieder eingreifen. Doch die Trainer waren zuletzt mit Noah Scherer so zufrieden, dass sie ihm auch diesmal das Vertrauen schenken. Al-Jajeh: „Der hat die letzten zwei Wochen überragend gehalten.“ (nzf mit jeb)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen