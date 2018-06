02.06.2018

Gersthofen in Aufkirchen gefordert Lokalsport

Fußball-Relegation: TSV reist für Rückspiel nach Franken

Eine Stadt im Fußballfieber. Denn nach einigen mageren Jahren hat der Fußball in Gersthofen wieder Hochkonjunktur, die Kicker des TSV spielen um den Aufstieg in die Landesliga. Gut 1000 Zuschauer strömten am vergangenen Donnerstag zum Relegationsspiel gegen den SC Aufkirchen in die Abenstein-Arena und feierten einen 2:1-Sieg ihres Teams.

Ein Resultat, das vor dem Rückspiel in Mittelfranken (Sonntag, 16 Uhr) eine gute Ausgangsposition, aber kein beruhigendes Polster für das Team von Gerhard Hildmann bedeutet. Gespielt wird in der Relegation nach dem Europacup-Modus. Bereits ein 1:0-Sieg würde für Aufkirchen zum Aufstieg reichen.

Davor hat der Trainer der Gersthofer etwas Bammel. „Wir haben in der Relegation jetzt drei Spiele gewonnen, dreimal gut gespielt, aber noch nichts erreicht. Der psychische Druck, der auf meiner Mannschaft lastet, ist doch enorm.“ Dabei ist Hildmann durchaus Optimist, was das Spiel vier im Landkreis Ansbach angeht. Am Freitagabend stand eine lockere Trainingseinheit auf dem Programm, die Vorbereitung auf dieses wichtige Match wird auch nicht anders wie bei einem normalen Punktspiel aussehen. Auch personell wird sich nichts ändern, Verletzungen aus dem Hinspiel hat der TSV nicht zu beklagen. (oll)

Themen Folgen