12:04 Uhr

Gesprächsbedarf bei Aichacher Korbjägern

TSV verliert auch das vierte Saisonspiel und steht als Tabellenletzter schon wieder mit dem Rücken zur Wand. Gegen Diedorf sieht es bis zur Halbzeit gut aus.

Von Sebastian Richly

So langsam wird es eng für die Basketballer des TSV Aichach in der Bezirksliga. Denn das Team von Trainer Marius Stancu kassierte beim 65:74 gegen den TSV Diedorf bereits die vierte Niederlage im vierten Spiel. Damit zieren die Paarstädter das Ende der Tabelle und befinden sich in akuter Abstiegsgefahr.

Dabei war anfangs noch alles in Ordnung gegen den TSV Diedorf. Mit 15:15 ging es in die erste Pause, und auch zur Halbzeit war man beim 35:35 auf Augenhöhe mit dem Gegner. „Da war noch alles in Ordnung, aber das dritte Viertel haben wir völlig verschlafen“, so Stancu. Diedorf zog auf 62:49 weg, das konnten die Paarstädter in der Schlussphase nicht mehr aufholen. Stancu: „Wir haben zu viele Fehler gemacht, und wie in den vergangenen Spielen war unsere Trefferquote eine Katastrophe.“ Und auch die Rückwärtsbewegung gefiel dem Coach überhaupt nicht: „Der Gegner ist zu vielen einfachen Punkten gekommen, weil wir zu langsam waren. Vielleicht waren die Jungs aber auch noch müde vom Pokalspiel.“ Denn am Samstag musste der TSV Aichach beim SSV Schrobenhausen antreten und verbuchte dort das erste Erfolgserlebnis der Saison. Mit 67:44 zog das Stancu-Team in die nächste Runde ein. „Ich wollte mit den gleichen Jungs am Sonntag spielen, weil es nicht schlecht ist, wenn man nach einem Sieg weitermachen kann.“ Doch daraus wurde nichts und so langsam müssen die Paarstädter auch in der Liga in die Spur kommen. Noch steht beim Punktekonto eine Null. Doch Stancu ist optimistisch: „Die Jungs sind wirklich positiv eingestellt und bauen sich gegenseitig auf. Das ist das Wichtigste in so einer Situation.“

Dennoch ist sich der erfahrene Trainer der Situation bewusst: „Jetzt müssen wir unbedingt anfangen zu punkten, am besten schon am Sonntag.“ Dann empfängt der TSV den TSV Nördlingen II. Stancu hofft, dass dann wieder Eddy Ngome mit von der Partie ist. Der Defensivspezialist, der derzeit beruflich in Dortmund unterwegs ist, war zufällig in Aichach und half seinen alten Kameraden aus. „Eddy wäre vor allem defensiv eine wichtige Stütze. Vielleicht orientiert er sich ja beruflich wieder mehr Richtung Aichach, mal sehen.“ Neben der Defensivarbeit steuerte Ngome auch zehn Punkte bei.

TSV Aichach Klein (13), Nya-Ekombo (12), Ngome (10), Herz (10), Kolb (9), Eberlein (6), Oksche (5), Stancu, Urun

