19:39 Uhr

Gibt es jetzt den Meisterjubel? Lokalsport

Wulfertshausen braucht einen Sieg.

Zwei Entscheidungen sind in der A-Klasse Aichach noch offen. Zum einen ist die Meisterschaftsfrage noch nicht geklärt und auch der zweite Absteiger neben Schlusslicht Türkspor Aichach steht noch nicht fest.

Um den Verbleib in der A-Klasse streiten sich der TSV Schiltberg (18 Punkte) und die punktgleiche zweite Garnitur des SV Hammerschmiede. Beide Kontrahenten haben am Sonntag Heimrecht. Die Hammerschmiedler erwarten dazu die Sportfreunde Bachern. Der TSV Schiltberg bekommt es nach der bitteren 1:3-Auswärtspleite beim SV Ottmaring II mit dem TSV Weilach zu tun. Diese Aufgabe ist weitaus komplizierter, denn die Weilacher haben den Titel noch nicht abgeschrieben. Coach Philip Gadletz, der sich vor vier Wochen einer Operation am Kreuzband unterzog: „Zunächst müssen wir selbst unsere Hausaufgaben erledigen – erst dann schauen wir auf die Konkurrenz.“ Klar liebäugelt er dabei am Sonntag mit einem Patzer des Spitzenreiters SV Wulfertshausen, der mit 57 Zählern noch vier Punkte vor den Weilachern rangiert. „Es werden noch sechs Punkte vergeben, und da werden wir alles reinhängen, dass wir zumindest unsere Möglichkeiten voll ausgespielt haben.“

Der Tabellenführer ist am Sonntag zu Gast beim FC Tandern, der mit einer 2:3-Auswärtsniederlage bei der SG Mauerbach seine letzten Trümpfe um einen möglichen Aufstiegsrelegationsplatz vergeigte. Nun könnte die Truppe von Coach Oliver Beck das Titelrennen nochmals spannend machen – vorausgesetzt man stellt der Schaller-Elf aus Wulfertshausen ein Bein. (r.r)

