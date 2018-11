29.11.2018

Griesbeckerzell hat Nachfolger für Metin Bas gefunden Lokalsport

Zur neuen Saison kommt Matthias Kefer vom SV Echsheim als Spielertrainer. Und der 29-Jährige bringt reichlich Unterstützung mit.

Von Christoph Lotter

Das ging flott: Vor knapp drei Wochen gab Spielertrainer Metin Bas seinen Abschied aus Griesbeckerzell bekannt. Der 36-Jährige verlässt den Kreisligisten im Sommer, um Platz für frischen Wind zu machen, wie er erklärte. Dieser frische Wind wehte schon jetzt einen Nachfolger in die Aichacher Faschingshochburg – und der bringt reichlich Unterstützung mit.

Matthias Kefer wird zur kommenden Saison Spielertrainer beim SCG, das teilte der Verein am Donnerstag mit. Diese Position hat der 29-Jährige derzeit noch beim Neuburger Kreisklassisten SV Echsheim-Reicherstein inne. Seit fünf Jahren ist Kefer, der aktuell seinen B-Trainerschein macht, im Pöttmeser Oberland aktiv. Der Abschied fällt ihm deshalb sehr schwer: „Ich habe hier viele Freunde, aber nach fünf Jahren ist es für die Mannschaft Zeit für frischen Wind.“ Gemerkt? Dieser frische Wind scheint bei den Fußballern im Wittelsbacher Land aktuell Hoch im Kurs zu sein. Doch wer Griesbeckerzells Abteilungsleiter Ludwig Sturm kennt, der weiß: Dem Zufall überlässt der sicher nichts – schon gar nicht irgendwelchen Wetterbedingungen.

Insider wissen, die Seiten in seinem akribisch gepflegten schlauen Büchlein schmücken zahllose Namen talentierter Kicker aus nah und fern. Und das offensichtlich auch Matthias Kefer aus Baar unter diesen ist, ist kaum verwunderlich. Kefer schnupperte bereits Regionalliga-Luft beim TSV Rain. Zur Winterpause 2014/15 kam er vom Landesligisten TSV Nördlingen zunächst als spielender Co-Trainer nach Echsheim. Gleich in seiner ersten Saison feierte der SVE den Aufstieg in die Kreisliga. Als es im Jahr darauf wieder eine Klasse tiefer ging, übernahm Kefer als Cheftrainer und führte das Team auf Rang drei. Vergangene Saison stand Echsheim nach dem letzten Spieltag auf Platz zwei – den Aufstieg verpasste das Team in der Relegation knapp im Elfmeterschießen.

„Ich will lange in Zell bleiben“

Nun will der 29-Jährige in Griesbeckerzell an die Erfolge anknüpfen. Als die Anfrage des Vereins vor ein paar Wochen kam, musste er nicht lange überlegen: „Ausschlaggebend war für mich, dass Zell eine super Sportanlage hat und eine brutal starke Mannschaft. Das ist ein eingeschworener Haufen mit vielen jungen Spielern – das reizt mich natürlich sehr, mit denen zu arbeiten.“ Bevor Kefer allerdings seine Unterschrift unter einen Vertrag setzte, wollte er sich den Segen beim SV Echsheim holen: „Die waren natürlich nicht begeistert. Nachdem wir das besprochen hatten, war aber schnell klar, dass ich das Angebot annehmen werde.“

Wie das im Fußball so üblich sei, haben sich er und der SCG auf einen Einjahresvertrag geeinigt: „Es ist aber ganz klar auf ein langfristiges Engagement ausgerichtet – ich will lange in Zell bleiben“, sagt Kefer. Die Verantwortlichen beim SCG sprechen derweil von einem guten Griff und hoffen, dass mit diesem Spielertrainer der Kader im Großen und Ganzen zusammengehalten werden kann, dass vielleicht sogar das eine oder andere Talent hinzu- gewonnen wird.

Und die Chancen stehen nicht schlecht: Zwei Spieler bringt der neue Coach jedenfalls gleich selbst mit: „Mein Cousin Marius Kefer und Simon Landes werden mich in Zell als spielende Co-Trainer unterstützen“, so Matthias Kefer. Marius Kefer (26) spielte lange für den FC Affing in der Landesliga, bevor er zu Schwaben Augsburg wechselte. Simon Landes (24) dufte beim TSV Rain mehrmals in der Bayernliga auflaufen und kickt seit zwei Jahren zusammen mit Matthias Kefer beim SV Echsheim. „Für uns ist das natürlich eine überragende Konstellation. Aber noch konzentrieren wir uns voll auf die aktuellen Aufgaben – vielleicht können wir in Echsheim zum Abschluss ja noch mal vorne angreifen, bevor wir das in Zell tun.“

Themen Folgen