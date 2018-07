15:35 Uhr

Grundschüler spielen Fußballmeister aus Lokalsport

Beim Turnier der Grundschulen in Ottmaring standen sich am Ende die beiden Schule aus Friedberg im Finale gegenüber.

Bei der Endrunde in Ottmaring landet Petersdorf auf Platz drei.

Von Sabine Roth

Schon beim Zwischenentscheid im Fußball hatten beide Friedberger Grundschulen die Nase vorn. Dass es bei der Endrunde, die am Donnerstag wieder auf den Plätzen in Ottmaring stattfand, eng werden könnte, wussten die Viertklässler. In einem spannenden Finale setzte sich dann die Klasse 4a der Theresia-Gerhardinger-Grundschule zum ersten Mal durch. Groß war die Enttäuschung der Grundschüler aus Friedberg-Süd, die den Wanderpokal wie vor zwei Jahren hätten holen wollen.

Für die Schüler, die Lehrer und Zuschauer war dieser Vormittag ein guter Ersatz für die Weltmeisterschaft. „Das Wetter spielte zum Glück hervorragend mit und machte das spannende Turnier zu einem großen Erfolg“, sagte Anja Gerster-Liss, die Organisatorin des Turniers. „Es waren sehr harmonische, faire und verletzungsfreie Spiele. Und es blieb bis zum Schluss spannend, da alle Mannschaften auf hohem Niveau spielten. Die Kinder können stolz auf ihre Leistungen sein.“

Insgesamt traten die acht besten Grundschul-Teams aus dem Landkreis gegeneinander an. Titelverteidiger waren die Mannschaften aus Merching und Petersdorf, die sich letztes Jahr den ersten Platz geteilt hatten, weil die Endrunde wegen Regen nicht mehr ausgespielt werden konnte.

Folgende Mannschaften hatten sich vor zwei Wochen für die Finalrunde qualifiziert: Kühbach, Hollenbach, Friedberg-Süd, Affing, Theresia-Gerhardinger Friedberg, Rehling, Petersdorf und Pöttmes. Zu Beginn des Wettbewerbs waren 22 Grundschulen beteiligt, die sich in zwei Gruppen aufgeteilt und gegeneinander gespielt hatten. In den Mannschaften waren immer acht Spieler: sieben Jungs und ein Mädchen. Schon in der Zwischenrunde hatten die beiden Friedberger Teams die Nase vorn.

Eine sehr gute Leistung zeigten beim Finale aber auch die Affinger und die Petersdorfer. Mit einem hervorragenden 3:0 siegten die Petersdorfer und holten sich den dritten Platz. Umso enttäuschter war die Mannschaft aus Affing mit ihrem undankbaren vierten Platz. Beim spannenden Finale der beiden Friedberger Schulen auf dem Hauptfeld setzten sich letztendlich die Schüler der Klasse 4a der Theresia-Gerhardinger-Schule gegen Friedberg-Süd mit einem knappen 1:0 durch. Am Spielfeldrand war beste Stimmung. So hatten beide Schulen ihre Klassenkameraden und Lehrer zum Anfeuern mitgebracht. Auch Rektor Dietmar Fröhlich von der Grundschule Friedberg Süd kam wie jedes Jahr zum Finale. Die Mädchen und Jungs der Theresia-Gerhardinger-Schule hatten sich als Cheerleader verkleidet und mit weißen Tanzwedeln am Spielfeldrand postiert.

