Aichacher Handballer jubeln im Derby

Plus Während die Männer des TSV Aichach beim Bezirksoberliga-Derby in Friedberg ihren ersten Saisonsieg feiern, kommen die Landesliga-Frauen unter die Räder.

Unterschiedliche Gefühlswelten bei den Handballmannschaften des TSV Aichach. Während die Männer in der BOL einen Derbysieg feierten, gingen die Frauen in der Landesliga unter.