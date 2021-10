Handball

vor 32 Min.

Aichacher Teams peilen ersten Sieg an

Timo Stubner (am Ball) und die Aichacher Handballer verloren zum Auftakt gegen den VfL Günzburg II. Bei der Zweiten mannschaft des TSV Friedberg soll für die Paarstädter am Sonntag der erste Saisonsieg her.

Plus Die Handballer des TSV Aichach müssen in der Bezirksoberliga am Sonntag zum Derby nach Friedberg. Für den Aichacher Coach ist es eine besondere Begegnung.

Von Johann Eibl

Die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach gehen am Sonntag auf Reisen. Die Fahrten werden von der Länge her recht unterschiedlich ausfallen. Die Männer legen eine kurze Strecke zurück, weil sie um 14.30 Uhr in der Bezirksoberliga zu Gast beim Team zwei des TSV Friedberg sind. Genau eine Stunde später treten die Frauen in der Landesliga beim TSV Vaterstetten im Osten von München an. Bislang sind die beiden Aichacher Teams noch ohne Erfolgserlebnis in der Saison 2021/22. Das soll sich möglichst ändern.

