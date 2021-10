Handball-Bezirksoberliga

vor 49 Min.

Der Motor der Aichacher Handball-Männer stottert zum Saisonauftakt

Plus Die Handball-Herren des TSV Aichach verlieren in der Bezirksoberliga gegen den VfL Günzburg II mit 23:30. Warum der neue Aichacher Trainer sein Team lobt.

Von Johann Eibl

In der ersten Halbzeit sah es noch gut aus. 12:12 stand es nach 30 Minuten in der Partie der Handball-Bezirksoberliga der Männer zwischen dem TSV Aichach und der zweiten Garnitur des VfL Günzburg. Da durften die Hausherren durchaus hoffen – zumindest auf einen Teilerfolg. Doch danach ging es Schlag auf Schlag. Die Gäste zogen uneinholbar davon. Am Ende durften sie in der Halle am Gymnasium, die einen neuen Boden erhalten hatte, über einen 30:23-Sieg jubeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen