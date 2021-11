Handball

06:15 Uhr

Die Talfahrt der Aichacher Handball-Frauen geht weiter

Die Handballerinnen des TSV Aichach, hier Lina Mahl, mussten in Gröbenzell die fünfte Niederlage im fünften Spiel einstecken.

Plus Bei der 30:37-Niederlage in Gröbenzell sieht der TSV-Trainer aber auch Erfreuliches. Wie schwer ist Katja Walther verletzt?

Von Johann Eibl

179 Treffer haben die Handballerinnen des TSV Aichach nun in den ersten fünf Landesligapartien kassiert, im Schnitt 36. In jedem Fall waren es mindestens 32. Angesichts dieser Zahlen ist es nicht verwunderlich, dass nach der 30:37-Niederlage in Gröbenzell das Schlusslicht 0:10 Punkte aufweist. Gleichwohl betonte Trainer Thomas Wonnenberg: „Es hat sich nicht angefühlt wie eine Klatsche.“ Er stellte vielmehr eine Reihe positiver Aspekt heraus.

