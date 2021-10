Handball

vor 18 Min.

Fehlstart perfekt: Aichacher Handballerinnen verlieren erneut

Lara Leis und die Aichacher Handballerinnen verloren auch in Hersching. Dagegen siegten die TSV-Männer zum zweiten Mal in Folge.

Plus Ersatzgeschwächt unterliegen die Aichacher Handballerinnen in Herrsching und warten weiter auf ersten Sieg. Die Männer feiern den zweiten Sieg in Folge.

Von Johann Eibl

Vier Spiele – vier Niederlagen: Die Handballerinnen des TSV Aichach verzeichnen einen Fehlstart in die Saison 2021/22 und zieren nach der 22:34-Schlappe beim TSV Herrsching das Ende der Tabelle in ihrer Landesligastaffel.

