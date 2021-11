Handball

vor 35 Min.

Horror-Verletzung: Personalsorgen vor Derby beim TSV Aichach

Plus TSV-Frauen haben vor dem Landesliga-Derby gegen Kissing mehrere Baustellen. Männer gegen Göggingen

Von Johann Eibl

Das ist die Konstellation, die sich die Handballfamilie in Aichach wünscht: Erst tritt am Samstag die Frauenmannschaft in der Landesliga um 17.15 Uhr gegen den Kissinger SC an, zwei Stunden später sind die Männer in der Bezirksoberliga Gastgeber für den TSV Göggingen. Getrübt wird die Freude durch die Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Bayerische Handball-Verband hat unter der Woche mitgeteilt, dass der Betrieb unter 2G-Bedingungen weiter laufen kann.

