Handball-Landesliga

11:52 Uhr

TSV-Handballerinnen können die „Wildkatzen“ nicht bremsen

Plus Aichach kommt gegen HSG Würm-Mitte II auch wegen konditioneller Defizite auf die Verliererstraße. In der zweiten Halbzeit trumpfen die Gäste auf.

Von Johann Eibl

Die erste Halbzeit war ordentlich – aus Sicht des TSV Aichach. Wobei das Prädikat „ordentlich“ eigentlich untertrieben ist. Da führten die Handballerinnen im ersten Landesliga-Heimspiel der Saison gegen die HSG Würm-Mitte II nicht gerade komfortabel, aber immerhin mit 17:15 Toren. Doch dann kam es zum Bruch in dieser Partie, die wegen der Reparaturarbeiten in der Vierfachhalle in der Halle der Grundschule Aichach-Nord über die Bühne ging. Die Gäste kamen entschieden besser aus der Pause, marschierten gleich mal auf 19:24 davon. Am Ende war ihr 34:28-Erfolg somit jederzeit verdient.

