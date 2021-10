Handball

vor 48 Min.

TSV Aichach: Ein Mannschaftsteil bereitet Sorgen

Plus Vor den Auswärtsspielen am Samstag beklagen die Männer und die Frauen des TSV Aichach ähnliche Probleme. Für eine Mannschaft gibt es ein zusätzliches Handicap.

Von Johann Eibl

Auf ein Heimspiel folgt eine Auswärtsaufgabe. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, gilt dieses ungeschriebene Gesetz im Handball wie im Fußball. Doch in dieser Saison läuft das bei den Handballerinnen und Handballern etwas anders. Die Männer des TSV Aichach absolvieren in der Bezirksoberliga am Samstag ab 18 Uhr beim TSV Meitingen ihr zweites Gastspiel in Folge, eine halbe Stunde früher beginnen die Frauen ihren dritten von bislang vier Auftritten in dieser Runde der Landesliga in einer fremden Halle, beim TSV Herrsching. Diese Gestaltung der Terminpläne wird bei den Akteuren ebenso wenig Begeisterung auslösen wie bei den Zuschauern.

