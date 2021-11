Handball

Warum die Aichacher Frauen trotz Personalnot nicht an Absage denken

Plus Die Handballerinnen des TSV Aichach fahren mit großen personellen Problemen ins Allgäu. Das Spiel in Marktoberdorf wollen sie dennoch unbedingt spielen.

Von Johann Eibl

Die Handballerinnen und Handballer des TSV Aichach sind an diesem Wochenende auswärts im Einsatz. In beiden Fällen gelten sie nicht unbedingt als Favoriten, die Frauen ebenso wenig in der Landesliga bei der SG Biessenhofen-Marktoberdorf (Samstag, 19.30 Uhr) wie die Männer in der Bezirksoberliga in Bobingen (Sonntag, 16 Uhr).

