Handball

vor 37 Min.

Warum die TSV Aichach-Damen vor einem besonderen Heimspiel stehen

Plus Die erste Heimpartie der Landesligasaison 21/22 steht für die Handball-Frauen des TSV Aichach unter einem besonderen Stern. Welche Spielerin Comeback feiert.

Von Johann Eibl

Wenn die Handballerinnen des TSV Aichach ein Heimspiel absolvieren, dann ist mehr oder weniger klar: Der Anpfiff erfolgt am Samstag um 17.15 Uhr in der Dreifachturnhalle am Gymnasium. Diese ungeschriebene Regel gilt diesmal jedoch nicht. Die Partie in der Landesliga gegen die zweite Mannschaft der HSG Würm-Mitte beginnt um 17 Uhr – und zwar in der Grundschule Aichach-Nord.

