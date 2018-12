18:30 Uhr

Hannah Sassnink ist Sportlerin des Monats November Lokalsport

Aichacherin setzt sich gegen Ringer Dawid Walecki und Luftpistolenschütze Viktor Baumbach durch.

Von Sebastian Richly

Hannah Sassnink läuft vorne weg: Die 32-Jährige des vom LC Aichach setzte sich bei der Abstimmung zum AN-Sportler des Monats November mit einem sicheren Vorsprung gegen Ringer Dawid Walecki (TSV Aichach) und Luftpistolenschütze Viktor Baumbach (Grüne Eiche Schönbach) durch.

Schon bei dem Zwischenstand am Montagabend lag die Aichacherin vorne. Für die vielen Stimmen hatte sie dabei gar nicht so viel Werbung gemacht: „Ich bin ja noch gar nicht so lange in Aichach, aber ich habe natürlich meinen Vereinskollegen Bescheid gegeben. Ich habe mitgefiebert und mich unheimlich gefreut.“ Die 32-Jährige lebt erst seit rund einem halben Jahr in der Paarstadt. Sassnink hat in der kurzen Zeit in Aichach schon einige Erfolge eingefahren. Besonders im November zeigte sie starke Leistungen. Die gebürtige Münchnerin gewann den Cross in Jetzendorf und wusste auch bei der Winterlaufserie der TG Viktoria Augsburg zu überzeugen. Dort belegte sie in der Gesamtwertung den zweiten Platz. „Ich mag diese Crossläufe im Winter. Das liegt mir irgendwie, weil man nicht so sehr auf die Zeit schaut“, so Sassnink, die in Schrobenhausen im Personalmanagement arbeitet.

Mit 67 Prozent der Gesamtstimmen setzte sie sich bei der Sportlerwahl durch. Ringer Dawid Walecki kam auf 31 Prozent und Luftpistolenschütze Viktor Baumbach auf zwei Prozent. Auf zwei der drei gleichberechtigten Abstimmungskanälen (Telefon, SMS und Internet) hatte Sassnink die Nase vorn. Vor allem bei der SMS-Abstimmung sammelte die 32-Jährige fleißig Stimmen und kam auf 82 Prozent. Zudem fielen auch 80 Prozent aller Online-Stimmen auf Sassnink. Nur bei der Telefonabstimmung war die Läuferin nicht vorne. Hier siegte Ringer Dawid Walecki mit 57 Prozent der Stimmen.

Durch den Sieg ist Hannah Sassnink nach Handballerin Iva Vlahinic (Januar), Sportschütze Wolfgang Fritz (Februar), Ringer Mikael Golling (März und April), Tischtennisspielerin Celina Stadlmair (Mai), Tennisspieler Alexander Leischner (Juni), Kletterin Sandra Hopfensitz (Juli und August) und Fußballer Alket Nrecaj als Achter und somit abschließender Sportler für die Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2018 nominiert. Diese findet im Januar statt.

Themen Folgen