vor 5 Min.

Hannah Sassnink und Michael Harlach: Erst Hochzeit, dann Berlin-Marathon

Hannah Sassnink und Michael Harlacher siegen beim Schrobehausener Stadtlauf erstmals als Ehepaar. Am Samstag läuft das Paar beim Berlin-Mararthon.

Eigentlich sind Hannah Sassnink und Michael Harlacher das Gewinnen gewohnt. Doch als auf das Siegerpodest beim Schrobenhausener Stadtlauf kletterten, wirkten die beiden besonders glücklich.

Der Grund: Das LCA-Paar hatte geheiratet. O Bei der Schrobenhausener Siegerehrung wurde die Hochzeit sozusagen der Laufszene bekannt gegeben, denn statt eines „Michael Harlacher“ wurde ein „Michael Sassnink“ für den ersten Rang beim Zehn-Kilometer-Rennen geehrt. Seit rund zwölf Monaten sind die beiden unzertrennlich und praktisch jedes Wochenende auf den Laufstrecken der Region zu finden. So wie nun in Schrobenhausen. Michael Sassnink gewann in 31:50 Minuten. Hannah Sassnink wiederum war die mit Abstand Beste der Frauenkonkurrenz in 36:49 Minuten Die Sassninks waren aber nicht die einzigen LCA-Akteure, die Grund zur Freude hatte. Manfred Koppold durfte den Glaspokal Sieger des Paartal-Cups mit nach Hause nehmen. Der Rennradler wurde auf dem Altstadtkurs Vierter in 35:42 Minuten. Sein Radl- und Laufkollege Andreas Kigele kam als Sechster nach 36:46 Minuten an. Kathrin Wörle (ebenfalls LC Aichach) wurde zudem Stadtlauf-Dritte in 42:41 Minuten. Insgesamt nahmen rund 650 Sportler an dem Event teil, ein neuer Teilnehmer-Rekord.

Die Hochzeitsreise der Sassninks führt in die Hauptstadt: Am Sonntag treten sei gemeinsam beim Berlin-Marathon an. (hokr)

